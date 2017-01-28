В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе

28.01.2017 17:34

Украинская сторона сохраняет контроль над оставшимися на оккупированной территории Донбасса активами государственных компаний "Укрзалізниця" и "Укрэнерго", а также над предприятиями-экспортерами "Метинвестхолдинга" и корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал в интервью ZN.UA.



По его словам, наличие в ОРДЛО работающей украинской энергосистемы и предприятий демонстрируют отличие неконтролируемых территорий Донбасса от ситуации в аннексированном Россией Крыму. "Это необходимо, если мы хотим, чтобы эти предприятия продолжали работать, экспортировать. А они не могут продать продукцию без подтверждения Украиной сертификатом происхождения, это украинский товар. Сертификат так просто не получишь", - отметил Черныш.



Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также предоставило изданию перечень работающих на неконтролируемых территориях украинских частных предприятий-экспортеров, без уточнения объемов поставок продукции на экспорт.



Группа компаний "Метинвестхолдинг" (6 874 человека):



ПАО "Енакиевский металлургический завод" (выпускает металлопродукцию непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства);



СП ОАО "Метален — сталь";



ЗАО "Макеевский металлургический завод" (продукция - чугун, сталь и ферросплавы).



Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (7238 человек).



Среди стран импортеров корпорации ИСД - Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Колумбия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.



ПАО "Алчевсккокс" (продукция: кокс доменный, кокс доменный из трамбованной шихты, орешек коксовый, коксовая мелочь, а также сопроводительная продукция — бензол сырой каменноугольный, смола каменноугольная, кислота серная, аммония сульфат коксохимического производства);



ПАО "Экоэнергия";



ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (выпускает металлургическую и коксовую продукцию).