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В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе

28.01.2017 17:34
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В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе

Украинская сторона сохраняет контроль над оставшимися на оккупированной территории Донбасса активами государственных компаний "Укрзалізниця" и "Укрэнерго", а также над предприятиями-экспортерами "Метинвестхолдинга" и корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал в интервью ZN.UA.

По его словам, наличие в ОРДЛО работающей украинской энергосистемы и предприятий демонстрируют отличие неконтролируемых территорий Донбасса от ситуации в аннексированном Россией Крыму. "Это необходимо, если мы хотим, чтобы эти предприятия продолжали работать, экспортировать. А они не могут продать продукцию без подтверждения Украиной сертификатом происхождения, это украинский товар. Сертификат так просто не получишь", - отметил Черныш. 

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также предоставило изданию перечень работающих на неконтролируемых территориях украинских частных предприятий-экспортеров, без уточнения объемов поставок продукции на экспорт. 

Группа компаний "Метинвестхолдинг" (6 874 человека): 

ПАО "Енакиевский металлургический завод" (выпускает металлопродукцию непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства); 

СП ОАО "Метален — сталь"; 

ЗАО "Макеевский металлургический завод" (продукция - чугун, сталь и ферросплавы). 

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (7238 человек). 

Среди стран импортеров корпорации ИСД - Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Колумбия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония. 

ПАО "Алчевсккокс" (продукция: кокс доменный, кокс доменный из трамбованной шихты, орешек коксовый, коксовая мелочь, а также сопроводительная продукция — бензол сырой каменноугольный, смола каменноугольная, кислота серная, аммония сульфат коксохимического производства); 

ПАО "Экоэнергия"; 

ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (выпускает металлургическую и коксовую продукцию). 


Фото: https://focus.ua

Теги: Украина, Донбасс, работа, предприятие, ДНР, ЛНР
 
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