В оккупированном Докучаевске поврежден многоэтажный дом и магазин

28.01.2017 18:24

Пятиэтажный дом и магазин в оккупированном Докучаевске повреждены в результате обстрела. Об этом сообщил так называемый "глава городской администрации" Александр Качанов, передают сепаратистские СМИ.



По его информации, под обстрел, который произошел в 15-00 (по киевскому времени), попал пятиэтажный дом по улице Центральная, 83. "По предварительным данным, там произошло возгорание, подробностей пока нет. Также было зафиксировано попадание в магазин, повреждено остекление", — сказал Качанов.



Информации о пострадавших не поступало.