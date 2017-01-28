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В оккупированном Докучаевске поврежден многоэтажный дом и магазин

28.01.2017 18:24
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В оккупированном Докучаевске поврежден многоэтажный дом и магазин

Пятиэтажный дом и магазин в оккупированном Докучаевске повреждены в результате обстрела. Об этом сообщил так называемый "глава городской администрации" Александр Качанов, передают сепаратистские СМИ. 

По его информации, под обстрел, который произошел в 15-00 (по киевскому времени), попал пятиэтажный дом по улице Центральная, 83. "По предварительным данным, там произошло возгорание, подробностей пока нет. Также было зафиксировано попадание в магазин, повреждено остекление", — сказал Качанов. 

Информации о пострадавших не поступало.


Фото: sprotyv.info/

Теги: Донбасс, Докучаевск, магазин, дом, повреждения, обстрелы
 
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