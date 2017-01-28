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В сети опубликовали последствия обстрелов Авдеевки (ФОТО)
28.01.2017 14:54
Прифронтовая Авдеевка снова подверглась ночному обстрелу боевиков из тяжелого вооружения. В сети опубликовали фото результатов этого обстрела.
"Авдеевка. Сегодня ночью прилетели мины 82 мм на ул. Островского напротив домов 47 и 51. Тупо обстреливают мирных жителей", - написал пользователь.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донбасс, Авдеевка, фото, боевики, обстрелы
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