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В сети опубликовали последствия обстрелов Авдеевки (ФОТО)

28.01.2017 14:54
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В сети опубликовали последствия обстрелов Авдеевки (ФОТО)

Прифронтовая Авдеевка снова подверглась ночному обстрелу боевиков из тяжелого вооружения. В сети опубликовали фото результатов этого обстрела.

"Авдеевка. Сегодня ночью прилетели мины 82 мм на ул. Островского напротив домов 47 и 51. Тупо обстреливают мирных жителей", - написал пользователь.


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, Авдеевка, фото, боевики, обстрелы
 
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