В сети опубликовали последствия обстрелов Авдеевки (ФОТО)

28.01.2017 14:54

Прифронтовая Авдеевка снова подверглась ночному обстрелу боевиков из тяжелого вооружения. В сети опубликовали фото результатов этого обстрела.

"Авдеевка. Сегодня ночью прилетели мины 82 мм на ул. Островского напротив домов 47 и 51. Тупо обстреливают мирных жителей", - написал пользователь.