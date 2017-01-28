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В воскресенье состоится матч "Донбасс" – "Белый Барс"
28.01.2017 19:56
В воскресенье 29 января на дружковской Ледовой арене "Альтаир" пройдет матч 33-го тура Украинской хоккейной лиги. В сезоне-2016/17 седьмую встречу между собой проведут "Донбасс" и "Белый Барс".
Матч начнется в 12:30, а в прямом эфире поединок покажет спортивный телеканал XSPORT. Также за ходом игры онлайн следите на странице популярного портала XSPORT.ua.
Традиционно протокол, а также все новости о матче читайте на странице официального сайта ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, игра, хоккей, БелАЗ
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