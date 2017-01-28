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Вблизи Мариуполя должны разминировать дорогу - получено согласие обеих сторон конфликта
ВСУ и террористы «ДНР» пообещали заняться разминированием дороги. Об этом информирует отчет ОБСЕ.
Представители украинской и российской сторон в СЦКК сообщили Миссии, что они начнут осуществлять координацию работ по разминированию на автодороге Т0519 между подконтрольным «ДНР» с. Пикузы и блокпостом ВСУ, расположенным к западу от деревни. Представитель «ДНР», представившийся старшим по рангу, сообщил наблюдателям, что на разминирование подконтрольных «ДНР» районов уйдет до трех дней. Однако ни ВСУ ни террористы не пропустили патруль Миссии из-за наличия противотанковых мин и не могут гарантировать безопасность наблюдателей. СММ проинформировала об этом СЦКК.
Также в отчете сказано, что беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал единицы вооружения, расположенные с нарушением от линии отвода. 5 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм). Наблюдатели увидели неподалеку подконтрольного украинскому правительству с. Ижевка (66 км к северу от Донецка) 24 января и 25 января были зафиксированы 3 зенитные ракетные комплекса (из них два 9К33 «Оса», 210 мм) неподалеку с. Касьяновка (22 км к северу от Мариуполя) 25 января.
Фото: https://www.0629.com.u
Теги: Донбасс, Мариуполь, дорога, разминирование, боевики, ВСУ
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