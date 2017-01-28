Вячеслав Аброськин присоединился к флешмобу 22PushUpChalleng и искупался в зимнем Азовском море

28.01.2017 19:29

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин присоединился к флешмобу в поддержку воинов АТО. Отжимался генерал не в кабинете и не на плацу.

Аброськин вместе со своими сотрудниками вышел на зимний пляж в летних шортах, отжался 22 раза, а затем еще и нырнул в ледяную воду.

"Військові - це мої брати, яких поважаю та з якими кожен день живу вже третій рік на цій війні. Я та всі керівники поліції Донеччини завжди поруч з нашими бійцями та готові задля них хоч кожен день виконувати силові вправи, але... бійцям, особливо які повернулися з війни, потрібна наша допомога не "22 віджиманнями", а увагою до них - телефонний дзвінок знайомому ветерану, на вулиці сказати "дякую!" за його службу або прийти до шпиталю, де проходять лікування наші поранені бійці, -написал Вячеслав Аброськин на своей странице в "Фейсбуке".

22PushUpChallenge Аброськин принял от начальника ГУНП Житомирськой области Вячеслава Печененко, передал эстафету начальнику УСБУ в Донецькой области Александру Куцю.