"Власти ДНР" заявили о повреждении жилых домов и газопровода в селах Новоазовского района

28.01.2017 10:24

В «ДНР» заявили об обстреле двух населенных пунктов Новоазовского района. Об этом со ссылкой на «и.о.» «главы» оккупационной «райадминистрации» Анатолия Яновского пишут сепаратистские интернет-издания.

По его словам, обстрел велся до сегодняшней полуночи, «в результате село Заиченко осталось без газоснабжения», а «в селе Коминтерново повреждены два жилых дома». Информации о жертвах и пострадавших нет.