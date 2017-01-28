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"Власти ДНР" заявили о повреждении жилых домов и газопровода в селах Новоазовского района
28.01.2017 10:24
В «ДНР» заявили об обстреле двух населенных пунктов Новоазовского района. Об этом со ссылкой на «и.о.» «главы» оккупационной «райадминистрации» Анатолия Яновского пишут сепаратистские интернет-издания.
По его словам, обстрел велся до сегодняшней полуночи, «в результате село Заиченко осталось без газоснабжения», а «в селе Коминтерново повреждены два жилых дома». Информации о жертвах и пострадавших нет.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, Донецкая область, Новоазовск, селен, разрушения, обстрелы
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