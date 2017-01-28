Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный

28.01.2017 18:57

Пророссийские боевики на Донбассе в субботу несколько уменьшили интенсивность обстрелов позиций украинских военных из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 18:00 зафиксировано 23 обстрела, в результате чего был ранен один боец.

"На мариупольском направлении – из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому вел огонь и снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТР противника. На донецком направлении – из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому", - отметили в штабе, добавив, что на луганском направлении из гранатометов боевики обстреляли Троицкое.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО были ранены трое украинских военнослужащих.