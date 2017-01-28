- Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный18:57
- Торговую блокаду Донбасса намерены расширить 18:47
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"18:39
- В оккупированном Докучаевске поврежден многоэтажный дом и магазин 18:24
- В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе17:34
- К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным17:13
- Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"17:02
- Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом16:43
- В ХХІІ веке увидят не процветающий Донецк, а убожество "ДНР" - в Донецке заложили "капсулу времени"16:17
- Пьяные морпехи " армии ДНР" убили офицера - своего командира15:53
Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный
Пророссийские боевики на Донбассе в субботу несколько уменьшили интенсивность обстрелов позиций украинских военных из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
По состоянию на 18:00 зафиксировано 23 обстрела, в результате чего был ранен один боец.
"На мариупольском направлении – из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому вел огонь и снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТР противника. На донецком направлении – из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому", - отметили в штабе, добавив, что на луганском направлении из гранатометов боевики обстреляли Троицкое.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО были ранены трое украинских военнослужащих.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука
- За неделю в зоне АТО зафиксировали 37 фактов нарушения минских договоренностей по отводу вооружения - разведка
- "Перемирие": бои под Марьинкой и Авдеевкой не утихают, есть погибшие и раненые
- Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный18:57
- Торговую блокаду Донбасса намерены расширить 18:47
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"18:39
- В оккупированном Докучаевске поврежден многоэтажный дом и магазин 18:24
- В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе17:34
- К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным17:13
- Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"17:02
- Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом16:43
- Российские офицеры приказывают боевикам на Донбассе обстреливать жилые кварталы городов - разведка16:24
- В ХХІІ веке увидят не процветающий Донецк, а убожество "ДНР" - в Донецке заложили "капсулу времени"16:17
- Украинских спецов приглашают поднимать самолетостроение в России19:08
- Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный18:57
- Торговую блокаду Донбасса намерены расширить 18:47
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"18:39
- В оккупированном Докучаевске поврежден многоэтажный дом и магазин 18:24
- Google просит своих сотрудников вернуться в США из-за указа Трампа17:59
- В МВД прояснили ситуацию с регулярной заменой водительских прав17:45
- В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе17:34
- К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным17:13
- Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"17:02
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия