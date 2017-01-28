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Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный

28.01.2017 18:57
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Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный

Пророссийские боевики на Донбассе в субботу несколько уменьшили интенсивность обстрелов позиций украинских военных из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 18:00 зафиксировано 23 обстрела, в результате чего был ранен один боец.

 "На мариупольском направлении – из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому вел огонь и снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТР противника. На донецком направлении – из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому", - отметили в штабе, добавив, что на луганском направлении из гранатометов боевики обстреляли Троицкое.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО были ранены трое украинских военнослужащих.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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