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Архив - Донецкая область

Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)

28.01.2017 12:39
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Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)

Журналист "Левого берега" снял поезда, которые курсируют на территорию Донецкой области, неподконтрольную Украине.

В частности, в районе Верхнеторецкого 25 января был зафиксирован состав, груженный деревом, который ехал в сторону Ясиноватой. На одном из вагонов была маркировка "Российских железных дорог", на цистернах - компании "Скиф-Шиппинг", входящая в группу "Метинвест" Рината Ахметова.

Напомним, что на этой неделе в Луганской области ветераны АТО вместе с народными депутатами от "Самопомощи" начали блокировать железную дорогу на участке "Луганск - Попасная".

Прокуратура уже открыла производство по факту блокирования активистами железной дороги в Луганской области на линии разграничения с ОРЛО, а один из главных блокирующих - в прошлом комбат "Донбасса" Семен Семенченко - объявил в ответ о расширении географии блокады.


Фото: lb.ua/

Теги: Донбасс, блокада, вагон, Железнодорожная больница, ДНР, состязания
 
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