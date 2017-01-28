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Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)
Журналист "Левого берега" снял поезда, которые курсируют на территорию Донецкой области, неподконтрольную Украине.
В частности, в районе Верхнеторецкого 25 января был зафиксирован состав, груженный деревом, который ехал в сторону Ясиноватой. На одном из вагонов была маркировка "Российских железных дорог", на цистернах - компании "Скиф-Шиппинг", входящая в группу "Метинвест" Рината Ахметова.
Напомним, что на этой неделе в Луганской области ветераны АТО вместе с народными депутатами от "Самопомощи" начали блокировать железную дорогу на участке "Луганск - Попасная".
Прокуратура уже открыла производство по факту блокирования активистами железной дороги в Луганской области на линии разграничения с ОРЛО, а один из главных блокирующих - в прошлом комбат "Донбасса" Семен Семенченко - объявил в ответ о расширении географии блокады.
Фото: lb.ua/
Теги: Донбасс, блокада, вагон, Железнодорожная больница, ДНР, состязания
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