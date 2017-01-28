За прошедшие сутки 60 обстрелов боевиков - на мариупольском направлении работала тяжелая артиллерия и снайпер

28.01.2017 07:33

Боевики за минувшие сутки 60 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, трое бойцов ВСУ ранены, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в facebooк в субботу утром.

На мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122-мм артиллерия, танк и 82-мм минометы противника. 120 и 82 мм минометы - по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю. Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.

На донецком направлении из 152 мм артиллерии незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.

На луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку. По Крымскому огонь вела и БМП противника.