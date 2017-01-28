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За прошедшие сутки 60 обстрелов боевиков - на мариупольском направлении работала тяжелая артиллерия и снайпер
Боевики за минувшие сутки 60 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, трое бойцов ВСУ ранены, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в facebooк в субботу утром.
На мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122-мм артиллерия, танк и 82-мм минометы противника. 120 и 82 мм минометы - по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю. Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.
На донецком направлении из 152 мм артиллерии незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.
На луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку. По Крымскому огонь вела и БМП противника.
Фото: elvisti.com/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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