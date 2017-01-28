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За сутки ранено трое украинских военных

28.01.2017 14:19
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За сутки ранено трое украинских военных

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины ранены в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.


Фото: interfax.com.ua/

Теги: Донбасс, война, ранения, ВСУ
 
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