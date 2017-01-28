За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов

28.01.2017 11:16

Трое украинских военных ранены в зоне проведения антитеррористической операции в пятницу, сообщает пресс-центр штаба АТО.



"В целом зафиксированы 60 обстрелов. Трое наших военных ранены", - говорится в сообщении.