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Архив - Донецкая область

За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов

28.01.2017 11:16
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За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов

Трое украинских военных ранены в зоне проведения антитеррористической операции в пятницу,  сообщает пресс-центр штаба АТО. 

"В целом зафиксированы 60 обстрелов. Трое наших военных ранены", - говорится в сообщении. 


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, война, штаб, ранения, ВСУ
 
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