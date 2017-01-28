Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"

28.01.2017 17:02

Известный украинский блогер Алексей Заводюк прокомментировал перспективы главарей "ДНР" и "ЛНР". Об этом Заводюк написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Что будет с лидерами боевиком ДНР и ЛНР?