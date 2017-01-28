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Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"
Известный украинский блогер Алексей Заводюк прокомментировал перспективы главарей "ДНР" и "ЛНР". Об этом Заводюк написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Что будет с лидерами боевиком ДНР и ЛНР?
Те, кто захочет жить – сдадутся Украине. Те, кто жить не захочет, убежит в Россию и там закончит как Жилин и Болотов. А террористической мелочи, неизвестной широкой аудитории и бежать никуда не надо, оформят на месте.
Для Захарченко и Плотницкого ситуация еще более сложная, потому что им будет сложнее всех доехать до украинского блокпоста и сдаться. Свои же не дадут доехать. Разве что переодеться в бабушек и под видом пенсионных туристок пересечь линию фронта, и попроситься в изолятор СБУ.
Украина, конечно, страна сложная, но Бог ей почему-то сочувствует. Может быть после Голодомора. Так что лучше нас было не трогать. А раз тронули, то получайте, что заслужили", - отмечает Заводюк.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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