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Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"

28.01.2017 17:02
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Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"

Известный украинский блогер Алексей Заводюк прокомментировал перспективы главарей "ДНР" и "ЛНР". Об этом Заводюк написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Что будет с лидерами боевиком ДНР и ЛНР?

Те, кто захочет жить – сдадутся Украине. Те, кто жить не захочет, убежит в Россию и там закончит как Жилин и Болотов. А террористической мелочи, неизвестной широкой аудитории и бежать никуда не надо, оформят на месте.

Для Захарченко и Плотницкого ситуация еще более сложная, потому что им будет сложнее всех доехать до украинского блокпоста и сдаться. Свои же не дадут доехать. Разве что переодеться в бабушек и под видом пенсионных туристок пересечь линию фронта, и попроситься в изолятор СБУ.

Украина, конечно, страна сложная, но Бог ей почему-то сочувствует. Может быть после Голодомора. Так что лучше нас было не трогать. А раз тронули, то получайте, что заслужили", - отмечает Заводюк.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
 
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