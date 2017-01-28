Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"

28.01.2017 18:39

Эта неделя выдалась для наших защитников не такой успешной, как предыдущая, но похвастаться все равно есть чем. Итак, на этой неделе Вооруженные силы Украины могут записать себе в актив следующие победы, сообщает Depo.

Закрепление на позициях вблизи Донецкой фильтровальной станции

Еще в прошлый четверг, 19 января, главари "ДНР" обиженным тоном пожаловались российским СМИ, что Вооруженные силы Украины атаковали их вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Тогда об этом заявил представитель "ДНР" Эдуард Басурин, который пригрозил, что боевики пожалуются об этом первому заместителю главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу.

Что интересно, впоследствии ОБСЕ подтвердило эту информацию. В отчете Миссии за 22 января фигурирует информация, что 21 января ОБСЕ видела одну из позиций, расположенную на расстоянии около 200 м. на восток от Донецкой фильтровальной станции.

Вообще, Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично Донецк и Ясиноватую, является объектом повышенного внимания с 30 июля 2014 года, когда впервые прекратила свою работу из-за связанных с войной разрушений, и перешла в руки сепаратистов. С того времени вблизи станции постоянно ведутся бои, в результате чего подконтрольная Киеву Авдеевка, а также временно оккупированные Донецк и Ясиноватая, периодически остаются без воды. В последний раз это произошло 1 декабря 2016 года.

Так вот, продвинуться вперед и занять позиции вплотную к ДФС украинским военным удалось еще на прошлой неделе, а на этой неделе они сумели там достаточно качественно окопаться, закрепить свой тактический успех.

Собственно, логика в таких действиях Вооруженных сил Украины есть. Кроме самой фильтровальной станции, значение которой переоценить невозможно, здесь на кону стоит трасса Горловка – Донецк, установив контроль над которой можно будет отрезать столицу "ДНР" с севера. Плюс, закрепившись на данной позиции, можно будет как обезопасить Авдеевку с окрестными селами от обстрелов террористов, так и подготовить неплохой плацдарм для наступления и освобождения Ясиноватой.

Выравнивание линии фронта на Светлодарской дуге

После декабрьского продвижение 54-й бригады в районе Светлодарской дуги, с захватом позиций боевиков в "волшебном лесу", а также ОП "Кикимора", успехов 46-го батальона "Донбасс-Украина" с захватом и удержанием Новолуганского, что дало возможность ближе подойти к Горловке, волонтеры продолжили радовать всех победами.

24 января появилась информация о том, что ВСУ прошли на километр вперед на Светлодарской дуге, и стоят за 5-6 км от Дебальцево. Информацию распространил волонтер Юрий Мисягин, который работает с 54-й бригадой.

А по последней информации, бойцы 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" смогли продвинуться в сторону Майского и закрепиться там. На данном этапе это закрепление выгодно с тактической точки зрения как плацдарм для возможного наступления на Горловку, так и для возможной борьбы с контрабандой.

Приближение вплотную к Пикузам (экс Коминтерново)

Ползучий наступление Вооруженных сил Украины продолжается и на Мариупольском направлении.

25 января волонтеры рассказали, что наша морская пехота смогла занять лесополосу вблизи Пикуз (ранее - Коминтерново), и до освобождения деревни остался один шаг. Напомним, что данное село находилось в "серой зоне", пока его еще в декабре 2015-го не заняли террористы.

Пик активности в этом районе начался еще 8 октября 2016 года, когда украинский патруль 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в "серой зоне", между поселками Водяное и Ленинское, вступил в бой с большой группой боевиков. После этого здесь все время происходят если не боевые столкновения, то арт обстрелы.

И вот, наконец, учитывая информацию от волонтеров о занятой лесополосе, можно сделать вывод, что Пикузы (Коминтерново) взяты в полукольцо, а боевики понемногу оставляют его и движутся в сторону Заиченко. Эту информация впоследствии подтвердили и местные жители.

Наши военные медленно, но уверенно продвигались вперед с движением по 100 метров под огнем противника и окапыванием, пока не приблизились к селу. Итак, сейчас Пикузы (Коминтерново) уже в полукольце, благодаря операции наших морпехов и одного из разведывательных батальонов.

В чем же логика битвы за Пикузы (Коминтерново)? Во-первых, согласно "Минску-1", село должно находиться с нашей стороны линии разграничения. Во-вторых, взятие Пикуз (Коминтерново) станет плацдармом для продвижения вперед в сторону Заиченко и Крещатицкого (Красноармейского) и взятия под контроль старой трассы Мариуполь – Новоазовск.

Продвижение вперед, до Калиново, под Первомайском и Стахановым

25-26 января самой горячей точкой на линии фронта было село Калиново, затерявшееся в степях Луганщины, между Первомайском и Кадиевкой (Стахановым) с одной стороны, и Дебальцево – с другой.

25 января соцсети сепаратистов разрывались от сообщений испуганных ватников и террористов о том, что украинская армия пошла в наступление на Калиново. Началось все в 19:30 по киевскому времени (по другим данным – вообще в 14:00), когда украинские солдаты под прикрытием артиллерии навязали террористам бой на подступах к поселку. Бой продолжался около 12 часов и продолжился на следующее утро.

26 января, когда террористы поняли, что потеря Калиново обернется для них "отрезанием" Первомайска от Ирмино и Кадиевки (Стаханова), они начали применять "Грады", в результате чего погибли два военнослужащих ВСУ. Что важно, согласно информации, которая поступает от волонтеров, а те получают ее от военных, стреляют кадровые российские военные.

Пока же наши воины остановились за 500 метров до села, окопались там и держат оборону, пытаясь закрепиться для дальнейшего наступления. Напомним, что Калиново согласно "Минску-1" должно быть украинским.

Деоккупация данного села позволит взять под огневой контроль дорогу, которая соединяет Первомайск – Ирмино – Кадиевку (Стаханов). Стратегически данный шаг будет очень важным, поскольку это даст возможность постепенно брать в кольцо оккупированный Первомайск и держать в напряжении террористов в Кадиевке (Стаханов).

Как видим, эта неделя также выдался относительно удачной для наших военных в зоне АТО, хоть они немного "забуксовали" в своем продвижении на Восток. Будем надеяться, что и следующие будут не хуже, и наша армия сможет развить успех.

При этом не стоит забывать, что ВСУ продвигаются по территории, которая согласно "Минску-1" должна быть под украинским флагом, поэтому не нарушают никаких договоренностей.