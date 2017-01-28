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Жителям "ДНР" пообещали помочь с бытовым углем
28.01.2017 14:03
"Активисты" "Центра развития Донбасса" заявили об обеспечением бытовым топливом нуждающихся жителей оккупированной "ДНР" зоны.
По информации сепаратистских ресурсов, "до конца февраля эту помощь получат свыше двух тысяч человек", сообщает "ДонПресс".
"С 24 января 2017 года „ЦРД“ начал раздачу 6 000 тонн угля марки АМ. До конца февраля эту помощь получат около двух тысяч человек. Уголь выдается нуждающимся, которые относятся к социальной категории инвалиды 1 и 2 группы", — говорится в сообщении.
"Первый этап выдачи начался с жителей Горловки, второй охватит Ясиноватую, Дебальцево, Новоазовский, Тельмановский и Старобешевский районы, а также Киевский, Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы Донецка", — сказано в тексте.
Фото: https://www.google.com.uа
Теги: Донбасс, уголь, население, обед, ДНР
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