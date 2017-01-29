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Авдеевка обесточена в результате обстрелов

29.01.2017 15:35
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Авдеевка обесточена в результате обстрелов

Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества, сообщил в эфире "112 Украина" руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.
"Cейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, - ред.)", - сказал он.



Теги: Авдеевка, электричество, обстрел
 
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