Авдеевка обесточена в результате обстрелов

29.01.2017 15:35

Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества, сообщил в эфире "112 Украина" руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

"Cейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, - ред.)", - сказал он.