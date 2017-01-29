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Архив - Донецкая область

Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист

29.01.2017 19:33
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Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист

Среди населения оккупированных территорий боевики распространяют информацию о возможных ракетных ударах по жилым кварталам со стороны ВСУ

Об этом пишет Politeka по информации журналиста, волонтера и участника АТО Мирослава Гая в Facebook.

«Эта ложь говорит о том, что россияне планируют осуществить ракетные удары по Украине. Наверное, после этого будет обвинение нас в нарушении Минска и создание повода для введения контингента РФ для поддержки боевиков уже открыто», — написал Гай.

А журналист Роман Бочкала обнародовал те самые информационные листовки, которые раздают жителям оккупированных территорий.

«В дыре народ к артобстрелам готовят. Распространяют вот такие памятки. Информация конечно полезная. Просто странно — сейчас арта ВСУ глубоко в тылу. Наводит на мысли. Ждем првокаций», — написал журналист.



Теги: Донбасс, провокация, АТО, боевики
 
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