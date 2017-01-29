Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке

29.01.2017 21:55

Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке, - сообщает Покровский отдел полиции.



Под огнем оказались жилые кварталы, расположенные рядом с промзоной. Среди пострадавших - 40-летний мужчина и 57-летняя женщина, которые получили многочисленные осколочные ранения.



Так, в 10.30 в дежурную часть Авдеевского отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями спины, лица и бедра.



40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов в своем дворе, расположенном по улице Седова, которая находится рядом с промышленной зоной.



Женщина возвращалась домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Она получила осколочные ранения бедра и спины.



Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.



По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Источник: ostro.org