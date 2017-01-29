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Архив - Донецкая область

Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке

29.01.2017 21:55
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Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке, - сообщает Покровский отдел полиции. 

Под огнем оказались жилые кварталы, расположенные рядом с промзоной. Среди пострадавших - 40-летний мужчина и 57-летняя женщина, которые получили многочисленные осколочные ранения. 

Так, в 10.30 в дежурную часть Авдеевского отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями спины, лица и бедра. 

40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов в своем дворе, расположенном по улице Седова, которая находится рядом с промышленной зоной. 

Женщина возвращалась домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Она получила осколочные ранения бедра и спины. 

Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. 

По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. 

 

Источник:  ostro.org



Теги: Донбасс, Авдеевка, ранение, бой, мирные жители
 
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