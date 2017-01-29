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Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке
Двое мирных жителей ранены в результате обстрела боевиками жилых кварталов в Авдеевке, - сообщает Покровский отдел полиции.
Под огнем оказались жилые кварталы, расположенные рядом с промзоной. Среди пострадавших - 40-летний мужчина и 57-летняя женщина, которые получили многочисленные осколочные ранения.
Так, в 10.30 в дежурную часть Авдеевского отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями спины, лица и бедра.
40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов в своем дворе, расположенном по улице Седова, которая находится рядом с промышленной зоной.
Женщина возвращалась домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Она получила осколочные ранения бедра и спины.
Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, Авдеевка, ранение, бой, мирные жители
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