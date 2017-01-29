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Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

29.01.2017 19:48
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Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

Украинская сторона отбила штурм боевиков и заставила противника отступить

На протяжении сегодняшнего дня боевики не прекращали попыток штурма под Авдеевкой. Об этом сообщает Штаб военнрой операции.

"В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить", – подчеркнули в Штабе.

По состоянию на 18.00 на этом участке фронта зафиксировано 22 обстрела, в результате которых четверо военных погибли, еще пять были ранены.

 

Источник:  segodnya.ua




Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО
 
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