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Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры
За сутки боев на Донбассе 29 февраля международный патруль зафиксировал около 2260 случаев нарушения режима прекращения огня
Об этом в эфире Hromadske сообщил заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг.
Как он уточняет, обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения начались примерно с 4:40 утра воскресенья. Они происходили в так называемом треугольнике «Донецкий аэропорт — Авдеевка – Ясиноватая».
«Обмен огнем продолжается до сих пор, — отметил Хуг. — Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня».
«В основном огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения», — добавил зам.руководителя СММ.
При этом он сообщил, что под вечер дня атаки сторон конфликта стали менее активными.
Также он заверил, что более подробную информацию о нарушениях режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции представители ОБСЕ представят в понедельник, 30 января, когда будут обработаны данные с видеокамер, установленных на местах.
Напомним, как сообщала Politeka, сегодня, 29 января, вражеские силы предприняли попытку выбить украинских защитников с позиций в районе Авдеевки Донецкой области.
В результате атак на позиции бойцов АТО, погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще пять получили ранения.
Число потерь среди боевиков и наемников составляет около 40.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, АТО
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