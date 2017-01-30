Бои на Донбассе: ОБСЕ приводит жуткие цифры

30.01.2017 09:11

За сутки боев на Донбассе 29 февраля международный патруль зафиксировал около 2260 случаев нарушения режима прекращения огня

Об этом в эфире Hromadske сообщил заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг.

Как он уточняет, обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения начались примерно с 4:40 утра воскресенья. Они происходили в так называемом треугольнике «Донецкий аэропорт — Авдеевка – Ясиноватая».

«Обмен огнем продолжается до сих пор, — отметил Хуг. — Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня».

«В основном огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения», — добавил зам.руководителя СММ.

При этом он сообщил, что под вечер дня атаки сторон конфликта стали менее активными.

Также он заверил, что более подробную информацию о нарушениях режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции представители ОБСЕ представят в понедельник, 30 января, когда будут обработаны данные с видеокамер, установленных на местах.

Напомним, как сообщала Politeka, сегодня, 29 января, вражеские силы предприняли попытку выбить украинских защитников с позиций в районе Авдеевки Донецкой области.

В результате атак на позиции бойцов АТО, погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще пять получили ранения.

Число потерь среди боевиков и наемников составляет около 40.

Источник: politeka.net