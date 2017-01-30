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Бои под Авдеевкой: число потерь боевиков идет на десятки
За день боев 29 января в районе Авдеевки на Донбассе было убито около 40 человек извражеского лагеря
Как пишет Politeka, такие данные обнародовал на своей странице в Facebook журналист Петр Шуклинов.
«Гибридные войска РФ вечером снова пытались прорваться в районе Авдеевки и снова понесли потери. Россияне используют запрещенные виды оружия, танки», — сообщил он.
По состоянию на 19:00 воскресенья, ссылаясь на данные украинской разведки он сообщил: «потери РФ оцениваются в ~40 человек за день боев. ВСУ потеряли четырех. Есть раненые. На утро будет свежая информация».
«Я был в этом районе. Это хорошая местность для обороны. Хорошая позиция для мясорубки. А террористы не устают подавать расходный материал, пока артиллерия ВСУ демонстрирует профессиональные навыки. Бои идут с холодной головой», — поделился подробностями журналист.
«В то же время русское командование, как говорят, ведет себя глупо, не бережет людей и просто утилизирует. Русские пытаются скрыть потери, в том числе среди командиров боевиков. Ни слова о десятках убитых», — отметил автор.
Напомним, ранее сегодня журналист и военный эксперт Юрий Бутусов сообщил, что бой под Авдеевкой не затихает, а большие потери боевиков заставляют их идти на штурм ясиноватовской промзоны.
Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО
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