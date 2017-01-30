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Прятались в сараях и погребах: жители Авдеевки рассказали об обстрелах
Двое мирных жителей Авдеевки оказались в реанимации после обстрела города российско-террористическими войсками.
Двое из доставленных из Авдеевки в больницу Днепра - гражданские, которые пострадали от обстрелов, передает ТСН.
В реанимации также находится 57-летняя пенсионерка из Авдеевки. Мина взорвалась у нее во дворе, когда женщина шла за дровами. С переломом бедра ее на одеяле в укрытие перетянули украинские военные. Сейчас ее жизнь вне опасности. 40-летнему жителю Авдеевки повезло меньше. Мужчина как раз закрывал ворота на собственном подворье, когда рядом разорвались сразу несколько мин.
"У мужчины состояние гораздо тяжелее. Осколочное ранение головы, груди, конечностей. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. В настоящее время мы боремся за его жизнь", - сообщил главный врач областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.
"Страшно. И в сарае пряталась, и в погребах прятались. Сильный минометный выстрел. И меня вот так ранило. Большое всем спасибо, что откликнулись и помогли", - говорит раненая Наталья Неврюева.
Также пострадали и военные. Так, боец "Правого сектора" - в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы Мечникова. 25-летний Роман при сознании, однако имеет крайне сложные ранения. В головном мозге – сантиметровый осколок. Взрывом мины изрешетило также кишечник и печень.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, погреб, АТО, обстрелы
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