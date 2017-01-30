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Архив - Донецкая область

Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков

30.01.2017 09:24
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Расчленение болгаркой и доносы: неспокойно в рядах боевиков

Среди российских наемников участились случаи отказа ехать на передовые позиции и принимать участие в боевых действиях на востоке Украины.

Также нередки случаи, когда боевики пишут доносы в так называемое “МГБ” о том, что российское командование заставляет пророссийских боевиков целенаправленно совершать обстрелы жилых районов, сообщает Диалог. UA.

К примеру, оккупанты 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ из числа местных жителей, пишут анонимки, в которых рассказывают о подлых приказах российских офицеров по поводу артиллерийских и минометных обстрелов жилых районов и передовых позиций подразделений 2 АК.

Тех же сепаратистов, кто отказывается служить и выполнять приказы “руководства” отправляют в наказание на подвалы, и лишают денежного содержания. Также у боевиков отбирают документы для того, чтобы сепаратисты не предприняли попытки побега.

На оккупированной территории Донецкой области между командирами бандформирований и подчиненными участились разборки, которые заканчиваются жестоким убийством. Основным мотивом, из-за которого происходят вооруженные конфликты между боевиками и их командирами, стали деньги.

Так, военнослужащие незаконного вооруженного бандформирования в Новоазовске убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию. Боевики попались на глаза комвзвода в состоянии алкогольного опьянения, и он решил их оштрафовать. В другом полку командир зарезал своего подчиненного угловой шлифовальной машиной “Болгарка”. Чтобы избежать наказания, командир уволил убитого им боевика задним числом.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, война, АТО, боевики
 
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