Українські військові впевнено тримають свої позиції біля Авдіївки – Бутусов

30.01.2017 18:58

У своєму блозі для сайту «15 минут» волонтер Юрій Бутусов повідомляє, що українські бійці першого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади гідно дали відсіч проросійським терористам, що дало їм можливість, після початку активної контратаки зайняти цілу низку позицій поруч з Ясинуватою, у безпосередній близькості з промзоною, передає replyua.net.



Бутусов підкреслив, що на позиціях було здійснено захоплення трьох полонених, проте, після того, як російські окупаційні війська здійснили артилерійські обстріли, лише одному з них вдалося вижити. Також не припиняються обстріли поруч з Авдіївкою. Терористи 11-го мотострілкового полку «ДНР» все ще намагаються відновити свої позиції, проте українські захисники відповідають ударами на удари. За інформацією Юрія Бутусова, з боку України продовжується діяльність інших підрозділів, бої були зафіксовані в районі ділянки 12-го мотопіхотного батальйону.



Таким чином, пише волонтер, продовжуючи діяти винятково з метою самооборони та для того, аби виконати Мінські домовленості, українським військовим вдалося протягом двох останніх днів значно покращити своє тактичне положення. Проте перестрілка все ще триває. Українські військові надійно утримують власні позиції, хоча бойовики намагаються повернути контроль над втраченими позиціями, наголосив Бутусов.

Источник: replyua.net