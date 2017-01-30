В Авдеевку направлен дополнительный отряд полиции

30.01.2017 16:05

Из-за интенсивные обстрелов, которые боевики осуществляют в Авдеевке уже третьи сутки, по решению руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина в город дополнительно направлен сводный отряд из числа полицейских Покровской оперативной зоны, сообщает Новое время.

Дополнительный отряд будет нести службу в прифронтовом городе в течение двух недель. Кроме того, Авдеевское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы.

Как сообщил, и.о. начальника Авдеевского отделения полиции Виталий Головатенко, правоохранители реагируют на все сообщения граждан и оказывают им необходимую помощь. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, отделение полиции подключено к генераторам.