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В Авдеевку направлен дополнительный отряд полиции
30.01.2017 16:05
Из-за интенсивные обстрелов, которые боевики осуществляют в Авдеевке уже третьи сутки, по решению руководителя полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина в город дополнительно направлен сводный отряд из числа полицейских Покровской оперативной зоны, сообщает Новое время.
Дополнительный отряд будет нести службу в прифронтовом городе в течение двух недель. Кроме того, Авдеевское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы.
Как сообщил, и.о. начальника Авдеевского отделения полиции Виталий Головатенко, правоохранители реагируют на все сообщения граждан и оказывают им необходимую помощь. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, отделение полиции подключено к генераторам.
Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция, отряд, Вячеслав Аброськин
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