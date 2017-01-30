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В районе Ясиноватой за 4,5 часа зафиксированы 216 взрывов – ОБСЕ
Мониторинговая миссия сообщает о неспокойной обстановке и обстрелах на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на протяжении 4,5 часов зафиксировала 216 взрывов в оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
"Команда СММ слышала 261 взрыв неопределенного происхождения, 29 выстрелов из неустановленных систем вооружения, 43 очереди и 55 выстрелов из крупнокалиберных пулеметов, 502 очереди и 50 выстрелов из стрелкового оружия, а также интенсивный огонь в течение девяти минут из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в пресс-службе миссии.
Ранее военные сообщили, что за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении украинских позиций в районе Талаковки.
Напомним, 29 января утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Ясиноватая, ОБСЕ, АТО
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- Бои под Авдеевкой: число потерь боевиков идет на десятки07:38
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