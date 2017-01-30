Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В районе Ясиноватой за 4,5 часа зафиксированы 216 взрывов – ОБСЕ

30.01.2017 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В районе Ясиноватой за 4,5 часа зафиксированы 216 взрывов – ОБСЕ

Мониторинговая миссия сообщает о неспокойной обстановке и обстрелах на Донбассе 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на протяжении 4,5 часов зафиксировала 216 взрывов в оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Команда СММ слышала 261 взрыв неопределенного происхождения, 29 выстрелов из неустановленных систем вооружения, 43 очереди и 55 выстрелов из крупнокалиберных пулеметов, 502 очереди и 50 выстрелов из стрелкового оружия, а также интенсивный огонь в течение девяти минут из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в пресс-службе миссии.

Ранее военные сообщили, что за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении украинских позиций в районе Талаковки.

Напомним, 29 января утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, Ясиноватая, ОБСЕ, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх