Значна частина Донеччини залишиться без води

30.01.2017 13:30

У зв’язку з постійними обстрілами в районах Донеччини фільтрувальна станція може вийти з ладу і значна кількість місцевих мешканців по два боки лінії розмежування залишаться без питної води. Про це у понеділок, 30-го січня, повідомляє прес-центр КП «Вода Донбасу», інформує replyua.net.



Починаючи з 26-го січня проросійські бойовики не залишають у покої дану станцію, і її працівники працюють в постійному ризику для свого життя. Міни та снаряди розриваються дуже близько до технічних приміщень станції, зокрема, біля складу з хлором, який необхідний для очищення труб. А 29-го січня снаряд влучив в дах господарства і зробив у ньому діру діаметром близько 1-го метра.



Крім того, згідно з повідомленням, протягом останніх 2.5 років станція знаходиться під регулярними обстрілами. Ремонтні роботи на ній проводяться лише в проміжках між обстрілами. У прес-центрі наголосили, що якщо бойові дії поблизу станції не припиняться, то вона врешті-решт припинить свою діяльність. За рахунок КП «Вода Донбасу» воду отримують люди з Авдіївки, Донецька, Ясинуватої, Червоного партизану, Крутої Балки та Верхньоторицького. Згідно з повідомленням, станція може просто вийти з ладу а її працівники не будуть виходити на роботу через загрозу обстрілів.