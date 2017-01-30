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Значна частина Донеччини залишиться без води
У зв’язку з постійними обстрілами в районах Донеччини фільтрувальна станція може вийти з ладу і значна кількість місцевих мешканців по два боки лінії розмежування залишаться без питної води. Про це у понеділок, 30-го січня, повідомляє прес-центр КП «Вода Донбасу», інформує replyua.net.
Починаючи з 26-го січня проросійські бойовики не залишають у покої дану станцію, і її працівники працюють в постійному ризику для свого життя. Міни та снаряди розриваються дуже близько до технічних приміщень станції, зокрема, біля складу з хлором, який необхідний для очищення труб. А 29-го січня снаряд влучив в дах господарства і зробив у ньому діру діаметром близько 1-го метра.
Крім того, згідно з повідомленням, протягом останніх 2.5 років станція знаходиться під регулярними обстрілами. Ремонтні роботи на ній проводяться лише в проміжках між обстрілами. У прес-центрі наголосили, що якщо бойові дії поблизу станції не припиняться, то вона врешті-решт припинить свою діяльність. За рахунок КП «Вода Донбасу» воду отримують люди з Авдіївки, Донецька, Ясинуватої, Червоного партизану, Крутої Балки та Верхньоторицького. Згідно з повідомленням, станція може просто вийти з ладу а її працівники не будуть виходити на роботу через загрозу обстрілів.
Теги: Донбасс, Донецкая область, вода
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