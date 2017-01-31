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Авдеевка: обстрелы не утихают, ремонтники не смогут выйти на восстановление линии электропередач
Боевики не прекращают обстрел Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский в Facebook.
"Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", - сообщил он.
По его словам, сейчас ситуцию спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.
Жебривский также сообщил, что в город прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки.
Ранее в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особенными потребностями и больные.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, обстрелы, Жебривский
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- Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня17:16
- Авдеевка: обстрелы не утихают, ремонтники не смогут выйти на восстановление линии электропередач17:10
- Для помощи прифронтовой Авдеевке созданы пункты приема гуманитарной помощи (адреса)17:05
- Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса 16:56
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- Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня17:16
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