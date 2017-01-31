Авдеевка: обстрелы не утихают, ремонтники не смогут выйти на восстановление линии электропередач

31.01.2017 17:10

Боевики не прекращают обстрел Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский в Facebook.

"Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", - сообщил он.

По его словам, сейчас ситуцию спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.

Жебривский также сообщил, что в город прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки.

Ранее в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особенными потребностями и больные.