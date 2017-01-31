Авдеевка снова под мощным обстрелом - российская сторона отказалась от "режима тишины"

31.01.2017 11:34

Российско-оккупационные войска не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе Авдеевки. Боевики также отказались от предложенного им режима "тишины", сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Оккупантов не останавливают даже собственные потери, которые они понесли в результате попыток захвата украинских позиций. Несмотря на это, командование сил АТО предложило противоположной стороне обеспечить 31 января соблюдение режима "тишины". Предложение было сделано с целью дать возможность российско-оккупационным войскам осуществить поиск и эвакуацию тел своих погибших в этом районе боевых действий", - говорится в сообщении штаба на официальной странице в Facebook.

О данном предложении заранее проинформировали российскую сторону СЦКК.

"Однако, противоположная сторона данный акт гуманности проигнорировала, чем еще раз показала свое истинное отношение к людям, которые воюют на стороне российско-оккупационных войск", - подытожили в штабе.



