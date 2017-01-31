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Блокада Донбасса приведет к серьезным последствием для всей Украины - чиновник министерства по оккупированным территориям

31.01.2017 13:50
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Блокада Донбасса приведет к серьезным последствием для всей Украины - чиновник министерства по оккупированным территориям
Разрыв связей с неподконтрольной территорией Донбасса ведет к серьезным последствиям для всей Украины. Об этом сказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак сегодня на пресс-конференции в Киеве,  передает  "ОстроВ".
"То, что сегодня происходит в Авдеевке, это фактически тот сценарий, который будет, если блокада распространится на всю неподконтрольную территорию. В Авдеевке свет отключили, там нет отопления и воды. На сегодняшний день без воды находится город Донецк, потому что Донецкая фильтровальная станция стоит без электричества. Если посмотреть, то вы увидите, что разрыв любых связей с неподконтрольной территорией, ведет к очень серьезным последствиям как для подконтрольных нашему государству территорий, так и для территорий, которую мы пока не контролируем", - сказал он.
Он напомнил, что на сегодняшний день Украина употребляет около 9 млн тонн антрацитового угля, который добывается только на неподконтрольной территории Донбасса.
"Это наш уголь, наши природные минералы, наша земля и наши люди", - подчеркнул советник министра.
Юрий Гримчак также опроверг информацию о том, что у Украины есть торговые отношения с "оккупантами и террористами".
"Все предприятия, у которых берется уголь и другие товары, они зарегистрированы на территории Украины, они платят налоги на территории Украины", - сказал он.

Фото: https://www.rbc.ua/ru

Теги: Донбасс, связь, ДНР, ЛНР, разруха
 
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