Последние новости раздела
- Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение16:49
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист16:31
- Российские оккупанты подтягивают к Авдеевке новое вооружение и свежие силы личного состава "армии"16:24
- Дончане сообщают о разрушениях в городе16:15
- Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница16:09
- Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ15:59
- Боевики сегодня обстреливают район Мариуполя из ствольной артиллерии и "Градов"15:51
- Из-за обстрелов боевиков главы МИД Украины и Дании не могут попасть в Широкино15:38
- Обострение в Авдеевке - это знак Кремля Трампу и приглашение США к сделке15:32
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново15:18
Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
31.01.2017 16:31
По информации журналиста Романа Бочкалы, силам АТО удалось продвинуться вперед и закрепиться на окраине оккупированного Донецка. Об этом он сообщил в facebook.
"В результате контрнаступательных действий, удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало... Взяли реально много новых мест. Слава бойцам 72й бригады ВСУ! 54ка тоже красавцы - принимают бои на Светлодарской дуге. И в Крымском снова жарко - сообщают добровольцы. Режим "тишины" сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию", - написал журналист.
Фото: vchaspik.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, журналист, град, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Тепер криївка є не тільки у Львові, а й в Авдіївці (ФОТО)
- Украинские воины после обстрела Авдеевки: нас сделали живыми мишенями
- Українські військові влаштували тотальну зачистку "сірої зони" Авдіївки (ВІДЕО)
- Донбасским предателям светит по 15 лет
- "Місцева "вата", побачивши їх, шепоче: "Игиловцы", - волонтер сфотогрофувався з бійцями в Авдіїївці
- «Сєпар-TV» продовжує зомбувати людей за спиною українських військ - Цаплієнко
- Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса 16:56
- Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение16:49
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист16:31
- Российские оккупанты подтягивают к Авдеевке новое вооружение и свежие силы личного состава "армии"16:24
- Дончане сообщают о разрушениях в городе16:15
- Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница16:09
- Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ15:59
- Боевики сегодня обстреливают район Мариуполя из ствольной артиллерии и "Градов"15:51
- Из-за обстрелов боевиков главы МИД Украины и Дании не могут попасть в Широкино15:38
- Обострение в Авдеевке - это знак Кремля Трампу и приглашение США к сделке15:32
- Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса 16:56
- Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение16:49
- Стали известны результаты жеребьевки "Евровидения-2017"16:40
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист16:31
- Российские оккупанты подтягивают к Авдеевке новое вооружение и свежие силы личного состава "армии"16:24
- Дончане сообщают о разрушениях в городе16:15
- Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница16:09
- Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ15:59
- Боевики сегодня обстреливают район Мариуполя из ствольной артиллерии и "Градов"15:51
- Киев получил ключ от Евровидения15:45
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"