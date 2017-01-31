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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист

31.01.2017 16:31
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Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист

По информации журналиста Романа Бочкалы, силам АТО удалось продвинуться вперед и закрепиться на окраине оккупированного Донецка. Об этом он сообщил в facebook.

"В результате контрнаступательных действий, удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало... Взяли реально много новых мест. Слава бойцам 72й бригады ВСУ! 54ка тоже красавцы - принимают бои на Светлодарской дуге. И в Крымском снова жарко - сообщают добровольцы. Режим "тишины" сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию", - написал журналист.


Фото: vchaspik.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, журналист, град, ВСУ, обстрелы
 
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