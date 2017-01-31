Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса

31.01.2017 16:56

Долгожданный режим тишины в Авдеевке вновь было нарушен пророссийскими террористами. Сейчас ремонтные бригады обследуют территорию возле комбината, дальше их пока не пускают. Сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

В случае возникновения необходимости, готовы обеспечить эвакуацию 142 автобуса из Краматорска, Торецка, Константиновки, Бахмута, Покровска, Селидово, Славянска, Угледара, Доброполья, Мариуполя и Волновахи. Необходимое число мест для временного пребывания также подготовлено.