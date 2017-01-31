Для помощи прифронтовой Авдеевке созданы пункты приема гуманитарной помощи (адреса)

31.01.2017 17:05

В Авдеевке объявили режим ЧП в связи обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте.

В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла.



В связи с этим в центре г. Авдеевки Донецкой области во вторник утром был открыт пункт временного обогрева для местных жителей.

Их-за остановки Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) в большинстве жилых домов и квартир практически отсутствует подача тепла, из-за постоянных обстрелов ремонтники не могут приступить к восстановлению разрушенной накануне сети "Макеевка-1"

Пункт обогрева, состоящий из 6 больших палаток, развернут на стадионе возле здания городской военно-гражданской администрации. В палатках местным жителями предлагают горячий чай, гречневую кашу с тушенкой, которую варят в полевых кухнях. Местным жителям также предлагают подзарядить мобильные телефоны и другую технику.

В самом пункте работают около 30 сотрудников ГосЧС, правоохранители, военнослужащие ВСУ, а также 25 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как рассказал один из спасателей, пункт был развернут около 8.00 утром, за первых три часа туда обратились около сотни местных жителей, в основном пожилые люди.

Планируется, что пункт будет работать круглосуточно.



Также военнослужащие Вооруженных сил Украины разворачивают в г. Авдеевка Донецкой области четыре полевые кухни и палатки для обогрева, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"Так как в Авдеевке отсутствует отопление и электроэнергия, то мы разворачиваем четыре полевые кухни и палатки для обогрева и оказания помощи гражданскому населению. Кроме этого, предоставляем дрова для обогрева", - заявил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады Александр Самарский.

Офицер сообщил, что к местному населению для оказания помощи направлена группа военнослужащих бригады.

В настоящее время уже развернуты две полевые кухни, другие устанавливают. Также военные осуществляют постоянную доставку дров для обогрева местного населения.



Также дополнительно в Киеве, Ровно, Мариуполе, Покровске, Торецке, Родинском и Славянске созданы пункты приема гуманитарной помощи для жителей Авдеевки, сообщает 112.ua.

Сообщается, что наиболее необходимы:

Продукты питания. Теплые вещи. Противовирусные, противопростудные препараты, витамины. Одеяла, пледы. Свечки, фонарики, батарейки, спички.

Пункты располагаются по адресам:



Киев: - ул.Строителей, 6 (сбор будет проходить 31 января и 1 февраля);

Ровно: - ул. Боковая, 22;

Мариуполь: - проспект Мира, 87 (Штаб Национального Корпуса Мариуполь по сбору гуманитарной помощи в Авдеевку);

Торецк: - ул. Рудничная (Фрунзе), 35 (Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи);

Покровск:

— пл. Шибанкова, 11 (Покровский городской совет, 1-й этаж, актовый зал);

— ул. Европейская, 22 (приемная народного депутата Евгения Геллера);

— ул. Таманова, ОШ № 4;

— м-н "Лазурный", учебно-воспитательный комплекс №1;

— м-н "Лазурный", д. 61, подъезд 1, этаж 1, Комитет самоорганизации населения;

— м-н "Южный", 1/75, "Банк вещей";



Родинское:

— ОШ №8;

— ОШ №35.

Также миссионеры церкви "Добрая весть" из Славянска, во главе с капелланом Петром Дудником объявили о сборе гуманитарной помощи для Авдеевки.

В свою очередь председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своей странице в Facebook заявил, что призывает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана дать срочное поручение Государственному агентству лесных ресурсов отправить из Закарпатья в замерзающую Авдеевку двести вагонов с лесом.

"Я знаю, как сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остались без отопления, - аналогичная ситуация у нас была зимой 2014 года в Трехизбенке Новоайдарского района (Луганская область)…Поэтому предлагаю немедленно отправить в Авдеевку из Закарпатья древесину… Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева" - написал Геннадий Москаль.