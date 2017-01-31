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Дончане опубликовали видео обстрелов реактивной артиллерии российских "ихтамнетов" (ВИДЕО)
Местные жители временно оккупированного Донецка выкладывают в социальных сетях и на видеохостингах записи обстрелов российскими оккупантами позиций сил АТО и городской застройки Авдеевки.
Ночью и утром 31 января 2017 года гибридная российская армия выпустила более сотни реактивных снарядов БМ-21 "Град".
На видео заметно, что пусковые установки оккупанты, как и в прошлых эпизодах войны в Донецкой агломерации, разместили среди жилых кварталов. Таким образом противник обеспечивает себе прикрытие за спинами мирных жителей, а также использует подобные позиции для того, чтобы позднее обвинить ВСУ в "срыве перемирия".
Сегодня около 05:40 боевики обстреляли Авдеевку реактивной артиллерией из Донецка. Утром оккупанты вновь пошли в наступление, но были отброшены с потерями.
Вечером 30 января 2017 года в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.
31 января в 06:00 в город прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с мощными генераторами, тепловыми пушками, большими палатками, буржуйками, полевыми кухнями, водой и продуктами питания. По состоянию на 07:00 в Авдеевке установлено семь пунктов обогрева населения, в это же время началась выдача горячих завтраков. Запасом питьевой воды город обеспечен. По данным губернатора, есть возможность эвакуировать в соседние населенные пункты до восьми тысяч жителей.
Также в город зашли дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, град, обстрелы
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- Стали известны потери российских "ихтамнетов" под Авдеевкой11:58
- Дончане опубликовали видео обстрелов реактивной артиллерии российских "ихтамнетов" (ВИДЕО)11:43
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