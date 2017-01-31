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Дончане сообщают о разрушениях в городе

31.01.2017 16:15
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Дончане сообщают о разрушениях в городе

В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают о новых попаданиях в жилой сектор в северной части города.

По информации сегодня днем снаряды падают в Киевском и Куйбышевском районах. В своих комментариях дончане пишут:

 «Возле школы № 51 есть прилет».

 «За Артема, 169д был прилет на Шахтерской площади. Стекла повыбивало в доме и в институте маркшейдерском».

 «Чапаева, 4 — прилет во двор».

 «Челюскинцев, 291 — попадание во двор, Куйбышева, 223/225 — частично повреждено остекление стоматологии и крайнего подъезда».


Фото: rian.com.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, житейская история, разрушения
 
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