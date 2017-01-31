Дончане сообщают о разрушениях в городе

31.01.2017 16:15

В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают о новых попаданиях в жилой сектор в северной части города.

По информации сегодня днем снаряды падают в Киевском и Куйбышевском районах. В своих комментариях дончане пишут:

«Возле школы № 51 есть прилет».

«За Артема, 169д был прилет на Шахтерской площади. Стекла повыбивало в доме и в институте маркшейдерском».

«Чапаева, 4 — прилет во двор».

«Челюскинцев, 291 — попадание во двор, Куйбышева, 223/225 — частично повреждено остекление стоматологии и крайнего подъезда».