ГСЧС Донецкой области обезвредила взрывоопасные предметы

31.01.2017 15:02

Около поселков Виноградное и Талаковка были найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.



28 января сотрудниками ГСЧС был проведен осмотр поселков Виноградное и Талаковка и окружающих территорий. В поле около Талаковки была выявлена минометная мина, а в районе Виноградного - артиллерийский снаряд 152 мм.



Вчера, 30 января, был уничтожен найденный снаряд.



Всего же вчера в Донецкой области было ликвидировано 3 взрывоопасных предмета. Кроме снаряда, найденного около Виноградного, были найдены и обезврежены на территории Славянского района артиллерийский снаряд калибром 76 мм, а на территории Марьинки - снаряд калибром 120 мм.