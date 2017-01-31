Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ГСЧС Донецкой области обезвредила взрывоопасные предметы

31.01.2017 15:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ГСЧС Донецкой области обезвредила взрывоопасные предметы

Около поселков Виноградное и Талаковка были найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

28 января сотрудниками ГСЧС был проведен осмотр поселков Виноградное и Талаковка и окружающих территорий. В поле около Талаковки была выявлена минометная мина, а в районе Виноградного - артиллерийский снаряд 152 мм.

Вчера, 30 января, был уничтожен найденный снаряд. 

Всего же  вчера в Донецкой области было ликвидировано 3 взрывоопасных предмета. Кроме снаряда, найденного около Виноградного, были найдены и обезврежены на территории Славянского района артиллерийский снаряд калибром 76 мм, а на территории Марьинки - снаряд калибром 120 мм.


Фото: https://www.0629.com.ua

Теги: Донбасс, МЧС, боеприпасы, мины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх