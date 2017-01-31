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ГСЧС Донецкой области обезвредила взрывоопасные предметы
31.01.2017 15:02
Около поселков Виноградное и Талаковка были найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.
28 января сотрудниками ГСЧС был проведен осмотр поселков Виноградное и Талаковка и окружающих территорий. В поле около Талаковки была выявлена минометная мина, а в районе Виноградного - артиллерийский снаряд 152 мм.
Вчера, 30 января, был уничтожен найденный снаряд.
Всего же вчера в Донецкой области было ликвидировано 3 взрывоопасных предмета. Кроме снаряда, найденного около Виноградного, были найдены и обезврежены на территории Славянского района артиллерийский снаряд калибром 76 мм, а на территории Марьинки - снаряд калибром 120 мм.
Фото: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, МЧС, боеприпасы, мины
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