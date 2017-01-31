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Из-за обстрелов боевиков главы МИД Украины и Дании не могут попасть в Широкино
31.01.2017 15:38
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его датский коллега из-за обстрелов под Мариуполем не могут попасть в Широкино. Об этом Климкин сообщил в своем Twitter. «Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск не можем попасть с датским коллегой в Широкино".
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, МИД, Павел Аверин, боевики, Широкино, обстрелы
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