Из-за обстрелов боевиков главы МИД Украины и Дании не могут попасть в Широкино

31.01.2017 15:38

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его датский коллега из-за обстрелов под Мариуполем не могут попасть в Широкино. Об этом Климкин сообщил в своем Twitter. «Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск не можем попасть с датским коллегой в Широкино".