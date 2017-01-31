Из-за обстрелов боевиков прекратил работу Авдеевский коксохим - город остался без воды, света и тепла

31.01.2017 06:43

В результате обстрелов боевиков "ДНР" повержена последняя линия электропередачи на Авдеевку Донецкой области, в результате чего свою работу прекратил коксохимический завод (АКХЗ).

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что коксохимический завод обеспечивал Авдеевку отоплением. Также, добавил Жебривский, населенный пункт остался без электроснабжения и подачи воды.

"Щойно рашисти перебили останню лінію електропередач на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку). Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання", - написал Донецкий губернатор.

Генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов сказал, что на данный момент началась консервация предприятия. Сколько времени это займет – неизвестно.