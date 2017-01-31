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Из-за обстрелов боевиков прекратил работу Авдеевский коксохим - город остался без воды, света и тепла
В результате обстрелов боевиков "ДНР" повержена последняя линия электропередачи на Авдеевку Донецкой области, в результате чего свою работу прекратил коксохимический завод (АКХЗ).
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
Он отметил, что коксохимический завод обеспечивал Авдеевку отоплением. Также, добавил Жебривский, населенный пункт остался без электроснабжения и подачи воды.
"Щойно рашисти перебили останню лінію електропередач на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку). Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання", - написал Донецкий губернатор.
Генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов сказал, что на данный момент началась консервация предприятия. Сколько времени это займет – неизвестно.
Фото: https://akhz.metinvestholding.com/ru
Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, пребиотики, коксохим
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