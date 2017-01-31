Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница

31.01.2017 16:09

Мирная жительница погибла сегодня при обстреле Киевского района оккупированного Донецка. Об этом сообщил сегодня так называемый "глава администрации" района Валентин Левченко, передают сепаратистские СМИ.



"В 11:45 (в 10-45 по киевскому времени) у нас был обстрел, погибла женщина 1965 года рождения", — отметил Левченко



Сегодня было зафиксировано и попадание снаряда в автопарковку вблизи радиорынка "Маяк". Данных о повреждения и жертвах нет.