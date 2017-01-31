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Архив - Донецкая область

Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница

31.01.2017 16:09
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Из-за обстрелов Киевского района Донецка погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла сегодня при обстреле Киевского района оккупированного Донецка. Об этом сообщил сегодня так называемый "глава администрации" района Валентин Левченко,  передают сепаратистские СМИ. 

"В 11:45 (в 10-45 по киевскому времени) у нас был обстрел, погибла женщина 1965 года рождения", — отметил Левченко 

Сегодня было зафиксировано и попадание снаряда в автопарковку вблизи радиорынка "Маяк". Данных о повреждения и жертвах нет. 


Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, женщина, гибель, обстрелы, Киевский патриархат
 
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