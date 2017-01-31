Из-за обстрелов в Киевском районе Донецка нет электричества и тепла

31.01.2017 12:01

В результате обстрелов без напряжения Северный водоузел. К ремонтным работам приступить не удается из-за непрекращающегося обстрела.

Об этом сообщает «Донецкая городская администрация».

Также собщается, что восстановлена работа Центрального водоузела.

Дончане, живущие в Киевском районе, сообщают, что у них нет не света ни отопления.