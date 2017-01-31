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Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев"

31.01.2017 19:41
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Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев"

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил  тяжелые потери и массовое бегство боевиков под Авдеевкой. Об этом он написал на своей странице "Вконтакте",  сообщает ЛІГА.net.

"Подтверждают тяжелые потери за двое суток", - написал он. 

Гиркин отметил, что в районе Авдеевки "идут крайне ожесточенные артиллерийские перестрелки". 

При этом, по его словам, основная ударная сила террористов на этом направлении - так называемый 11-й полк боевиков - массово бежит с поля боя. "Происходит массовый исход "15-тысячников" (террористы из числа местных завербованных, - ред.)", - сообщил Гиркин.

Напомним, 30 и 31 января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально-экономической катастрофы. Российские генералы в СЦКК блокируют прекращение огня в районе. В результате ремонтные бригады не могут приступить к работе. Тяжелые бои продолжаются.


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, Авдеевка, бой, бег, боевики, Стрелков
 
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