Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев"

31.01.2017 19:41

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил тяжелые потери и массовое бегство боевиков под Авдеевкой. Об этом он написал на своей странице "Вконтакте", сообщает ЛІГА.net.



"Подтверждают тяжелые потери за двое суток", - написал он.



Гиркин отметил, что в районе Авдеевки "идут крайне ожесточенные артиллерийские перестрелки".



При этом, по его словам, основная ударная сила террористов на этом направлении - так называемый 11-й полк боевиков - массово бежит с поля боя. "Происходит массовый исход "15-тысячников" (террористы из числа местных завербованных, - ред.)", - сообщил Гиркин.

Напомним, 30 и 31 января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально-экономической катастрофы. Российские генералы в СЦКК блокируют прекращение огня в районе. В результате ремонтные бригады не могут приступить к работе. Тяжелые бои продолжаются.

