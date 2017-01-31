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Количество полицейских в Авдеевке увеличено втрое - Аброськин

31.01.2017 22:32
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Количество полицейских в Авдеевке увеличено втрое - Аброськин

Количество сотрудников Национальной полиции Украины в Авдеевке увеличено в три раза – до 100 человек, сообщил журналистам начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, пишет interfax.com.ua.

"Основная задача - это обеспечение правопорядка и недопущение тяжких преступлений. Для нас эта ситуация не является настолько необычной как для служб, которым приходится работать в условиях отсутствия электроэнергии. В городе работает служба "102": звонки принимает Мариуполь, передает на Покровск, а он связывается с нами, так как Интернета в Авдеевке нет", - сказал он журналистам в Авдеевке во вторник вечером.

Вместе с тем, В.Аброськин проинформировал, что если уровень преступности в самой Авдеевке до введения чрезвычайного положения был низкий, то "сейчас он мизерный".

"Сейчас в городе большое количество сотрудников Нацгвардии, военных, несет службу полк (МВД - ИФ) "Киев" и сотрудники ГУ Нацполиции. Уровень преступности незаметный. За вчера на колл-центр было лишь 9 звонков. Один раз попросили помощи, чтобы вывезти раненного, еще раз – семья попросила помочь им выехать с маленьким ребенком. То есть все обращения по сути бытовые, связанные с боевыми действиями", - отметил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.


Фото: https://slavdelo.dn.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, колибри, Полиция Донбасса, Вячеслав Аброськин
 
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