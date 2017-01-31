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Архив - Донецкая область

Краматорск и Славянск готовы принять эвакуированных из Авдеевки

31.01.2017 18:11
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Краматорск и Славянск готовы принять эвакуированных из Авдеевки

Городской голова Славянска Вадим Лях заявил, что город готов принять 750 человек в случае необходимости. Расселять эвакуированных будут в санаториях Славкурорта, а также  в Святогорске. В городе наготове 8 автобусов. Об этом пишет сайт  «Новости Донбасса».

В Краматорске заявляют, что готовы принять 1 тысяч человек.  На данный момент руководство города и области ждет сигнала от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем, из больницы в Авдеевке эвакуируют пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. В больнице заканчивается вода.

В Авдеевке специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям рассматривают возможность эвакуации 12 тысяч человек. До начала боевых действий в городе проживали около 30 тысяч человек. По разным оценкам, на сегодня их осталось от 15 до 25 тысяч.


Фото: thekievtimes.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, Краматорск, Славянск, эвакуация
 
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