- ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"21:25
- Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины 21:12
- В результате сегодняшнего обстрела в Макеевке повреждены 13 домов, участок водоканала и школа21:03
- Из авдеевской больницы эвакуированы все больные20:55
- Донецк превращается в мрачную разбитую российскую глубинку20:49
- Поврежден железнодорожный путь от Авдеевского коксохима на "большую" Украину20:20
- В "Укрзализныце" подсчитали убытки от "железнодорожной" блокады на Донбассе20:05
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)19:54
- Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев" 19:41
- Под Авдеевкой российские оккупанты потеряли 29 наемников19:34
Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины
Ситуация в Авдеевке — "не что иное, как провокация", заявил "Дождю" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обострение в Донбассе.
Все происходящее — спецоперация властей страны по привлечению внимания Запада, в первую очередь новой администрации США, сказал в свою очередь "Дождю" другой чиновник Кремля. Украинские власти пытаются убедить Дональда Трампа в том, что Россия вновь затеяла силовую операцию и нарушает мирный процесс, считает собеседник.
По его словам, в России ожидали такое развитие событий после инаугурации нового президента США. В этой ситуации в регионе возможно обострение, но российские чиновники попытаются объяснить ополченцам и властям ДНР, что не нужно идти на дальнейшую конфронтацию, заверил собеседник "Дождя".
Оба собеседника Дождя в Кремле сходятся в том, что нынешнее обострение на Донбассе инициировано Украиной.
Фото: rusplt.ru/
Теги: Донбасс, Москва, Авдеевка, обострение, комментарий, обстрелы, Песков
- Ад в квартире жительницы Авдеевки (ВИДЕО)
- Авдеевку ночью "поливали" из гаубиц и САУ
- Подробности зверских обстрелов Марьинки и Авдеевки
- Российские оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке
- Опубликованы фото последствий ночных боев под Авдеевкой
- Последствия ночного обстрела Авдеевского коксохима (ФОТО)
- ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"21:25
- Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины 21:12
- В результате сегодняшнего обстрела в Макеевке повреждены 13 домов, участок водоканала и школа21:03
- Из авдеевской больницы эвакуированы все больные20:55
- Донецк превращается в мрачную разбитую российскую глубинку20:49
- Поврежден железнодорожный путь от Авдеевского коксохима на "большую" Украину20:20
- В "Укрзализныце" подсчитали убытки от "железнодорожной" блокады на Донбассе20:05
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)19:54
- Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев" 19:41
- Под Авдеевкой российские оккупанты потеряли 29 наемников19:34
- ОБСЕ призывает Россию соблюдать режим тишины на Донбассе и выполнить "Минск"21:25
- Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины 21:12
- В результате сегодняшнего обстрела в Макеевке повреждены 13 домов, участок водоканала и школа21:03
- Из авдеевской больницы эвакуированы все больные20:55
- Донецк превращается в мрачную разбитую российскую глубинку20:49
- Поврежден железнодорожный путь от Авдеевского коксохима на "большую" Украину20:20
- В "Укрзализныце" подсчитали убытки от "железнодорожной" блокады на Донбассе20:05
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)19:54
- Экс-главарь "ДНР" Стрелков сообщил о значительных потерях оккупантов под Авдеевкой и дезертирстве местных "ополченцев" 19:41
- Под Авдеевкой российские оккупанты потеряли 29 наемников19:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев