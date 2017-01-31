Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины

Ситуация в Авдеевке — "не что иное, как провокация", заявил "Дождю" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обострение в Донбассе.

Все происходящее — спецоперация властей страны по привлечению внимания Запада, в первую очередь новой администрации США, сказал в свою очередь "Дождю" другой чиновник Кремля. Украинские власти пытаются убедить Дональда Трампа в том, что Россия вновь затеяла силовую операцию и нарушает мирный процесс, считает собеседник.

По его словам, в России ожидали такое развитие событий после инаугурации нового президента США. В этой ситуации в регионе возможно обострение, но российские чиновники попытаются объяснить ополченцам и властям ДНР, что не нужно идти на дальнейшую конфронтацию, заверил собеседник "Дождя".

Оба собеседника Дождя в Кремле сходятся в том, что нынешнее обострение на Донбассе инициировано Украиной.