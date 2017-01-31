Маразм крепчает: В РФ торговца окорочками Захарченко видят "новым президентом" Украины

31.01.2017 17:56

Сайт российского телеканала опубликовал сообщение так называемого политолога Андрея Иванова, который рисует главаря "ДНР" Александра Захарченко новым президентом Украины, передает Depo.Донбасс со ссылкой на сайт телеканала Рен.

Среди аргументов в пользу бывшего торговца куриным мясом приводятся такие, как : Захарченко выглядит намного солиднее Петра Порошенко.

"Смелый, мужественный и, судя по всему, коррупции не потерпит... Главное - Захарченко может быть нормальным лидером, а не таким, к которым уже давно привыкли на Украине, когда на безрыбье и рак рыба", - пишет Иванов, который считает себя политологом.

"Захарченко может стать реальным лидером для значительной части украинского общества", - добавляет он.

Напомним, идея "Захарченко-президент Украины" - не нова. Сам главарь в 2016 году неоднократно отвечал на вопросы журналистов о президентских амбициях, мол, если народ этого захочет, то я готов".

Представитель "ДНР" на минских переговорах Денис Пушилин 3 июня 2016 года в интервью российским СМИ грезил, что в случае боевых действий "ДНР" разобьет украинскую армию и "дорога на Киев для нас будет открыта, а Александр Захарченко сможет возглавить гораздо большие территории".

"Почему бы ему вообще не стать при таком сценарии президентом новой Украины?" - сказал Пушилин.