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Маразм крепчает: В РФ торговца окорочками Захарченко видят "новым президентом" Украины
Сайт российского телеканала опубликовал сообщение так называемого политолога Андрея Иванова, который рисует главаря "ДНР" Александра Захарченко новым президентом Украины, передает Depo.Донбасс со ссылкой на сайт телеканала Рен.
Среди аргументов в пользу бывшего торговца куриным мясом приводятся такие, как : Захарченко выглядит намного солиднее Петра Порошенко.
"Смелый, мужественный и, судя по всему, коррупции не потерпит... Главное - Захарченко может быть нормальным лидером, а не таким, к которым уже давно привыкли на Украине, когда на безрыбье и рак рыба", - пишет Иванов, который считает себя политологом.
"Захарченко может стать реальным лидером для значительной части украинского общества", - добавляет он.
Напомним, идея "Захарченко-президент Украины" - не нова. Сам главарь в 2016 году неоднократно отвечал на вопросы журналистов о президентских амбициях, мол, если народ этого захочет, то я готов".
Представитель "ДНР" на минских переговорах Денис Пушилин 3 июня 2016 года в интервью российским СМИ грезил, что в случае боевых действий "ДНР" разобьет украинскую армию и "дорога на Киев для нас будет открыта, а Александр Захарченко сможет возглавить гораздо большие территории".
"Почему бы ему вообще не стать при таком сценарии президентом новой Украины?" - сказал Пушилин.
Фото: ghall.com.ua/
Теги: Россия, Донбасс, президент, Захарченко, политолог
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- Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня17:16
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- Для помощи прифронтовой Авдеевке созданы пункты приема гуманитарной помощи (адреса)17:05
- Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса 16:56
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- Украинским военным, обороняющим Авдеевку, приходят SMS-сообщения с угрозами17:43
- Мариуполь готов принять 700 жителей Авдеевки в случае эвакуации (ВИДЕО)17:34
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- Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня17:16
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