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Мариуполь готов принять 700 жителей Авдеевки в случае эвакуации (ВИДЕО)
Мариуполь готов принимать жителей Авдеевки. Вадим Бойченко назвал места, где в Мариуполе могут расселить беженцев из Авдеевки. Об этом сегодня мэр Мариуполя сообщил в ходе пресс-конференции, сообщает 0629.com.ua.
"В связи с той сложной ситуацией, которая в этом городе (Авдеевке, - ред) сложилась, если говорить о Мариуполе, то мы готовы принять порядка 700 жителей Авдеевки", - сказал Вадим Бойченко. Мэр Мариуполя сообщил, что квота, которая была определена для Мариуполя, не была озвучена на центральном уровне, т.к. приняли на данный момент пострадавших жителей Авдеевки другие близлежащие города.
Говоря о местах, где могут быть расселены жители из Авдеевки, Вадим Бойченко сказал, что это может быть общежитие, которые было запланировано под размещение Донецкого медицинского вуза (300 человек), профилакторий "Здоровье" (250 человек) и два санатория "Метинвеста", которые могут разметить около 200 человек. "Это все мы сложили и получилось 700, которые мы готовы принять", - сказал Вадим Бойченко.
Фото: informatikurok.ru/
Теги: Донбасс, Авдеевка, Мариуполь, мэр, житейская история, заяц
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