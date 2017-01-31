"Мегакомандир" "Сомали" Гиви намерен пустить в бой свой последний резерв

31.01.2017 13:01

Сегодня, 31 января, боевики продолжают безуспешные попытки взять штурмом позиции сил АТО в районе Авдеевской промки. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает бывший воин АТО, военный журналист Мартин Брест.

«По радиоперехвату: батальон "Сомали" понес потери в 40 процентов и находится в .... Гиви отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту. Точное количество танков пока неизвестно - парни потом костры посчитают и скажут.

Это если танковая рота таки пойдет - там не хотят быть тупыми смертниками», - отметил Брест.

Также он сообщает.

"Только что мегакомандир Гиви своей артой накрыл свои же позиции в районе "Господарочки" (рынка).

72ОМБр благодарит идиота Гиви за помощь и обещает выписать ему премию к дню ЗСУ".