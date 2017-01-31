- Ситауция в Авдеевке чрезвычайная - жители готовы к эвакуации09:16
- Российские оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке09:00
- На блокпостах Донбасса скопилось более 700 автомобилей: огромные очереди в "Марьинке" и "Майорске"08:54
- Басурин сообщил о значительных потерях ВСУ за последние двое суток08:48
- Соседние города и военные организовали помощь Авдеевке - Жебривский08:25
- Российские генералы гарантировали прекращение обстрелов в районе Авдеевки в течение нескольких часов08:22
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах08:15
- В результате обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель08:12
- Порошенко и Меркель обсудили выполнения "Минска" и пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе08:03
- Жебривский готовит жителей Авдеевки к эвакуации07:58
На блокпостах Донбасса скопилось более 700 автомобилей: огромные очереди в "Марьинке" и "Майорске"
Сегодня утром на КПВВ в зоне проведения АТО на Донбассе на въезд и выезд ожидали почти 700 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда находилось такое количество автомобилей: "Майорское" - 100/100; "Марьинка" - 100/200; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутово" - 150/20", - сообщают в пресс-службе ведомства.
Также в пограничной службе отмечают, что за минувшие сутки через официальные пункты пропуска линию разграничения пересекли 14,5 тысяч человек и 3 тысячи транспортных средств.
"Марьинка" - 4020 человек и 735 транспортных средств;
"Майорское" - 3675 человек и 740 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 2940 человек и 735 транспортных средств;
"Гнутово" - 1995 человек и 515 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 1905 человек.
Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что по состоянию на 30 января, за прошедшие сутки через КПВВ выезда линию разграничения пересекли 17,3 тыс. человек и 3,3 тыс. транспортных средств.
Фото: informator.media/
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, очереди
- Больше 31 тысячи человек и около 5 тысяч автомобилей пересекли линию разграничения на Донбассе
- На КПВВ "Марьинка" ажиотаж и традиционно самые большие очереди
- На блокпостах Донбасса снова скопились автомобильные очереди
- Госпогранслужба отчиталась о работе КПВВ на Донбассе: наиболее активными были "Зайцево" и "Марьинка"
- Перенесення КПВВ "Зайцеве" буде завершено найближчими днями, громадян просять тимчасово не їхати в даному напрямку
- Госпогранслужба отметила интенсивность пассажиропотока через КПВВ "Зайцево" и "Марьинка"
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев09:21
- Ситауция в Авдеевке чрезвычайная - жители готовы к эвакуации09:16
- Российские оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке09:00
- На блокпостах Донбасса скопилось более 700 автомобилей: огромные очереди в "Марьинке" и "Майорске"08:54
- Басурин сообщил о значительных потерях ВСУ за последние двое суток08:48
- Соседние города и военные организовали помощь Авдеевке - Жебривский08:25
- Российские генералы гарантировали прекращение обстрелов в районе Авдеевки в течение нескольких часов08:22
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах08:15
- В результате обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель08:12
- Порошенко и Меркель обсудили выполнения "Минска" и пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе08:03
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев09:21
- Ситауция в Авдеевке чрезвычайная - жители готовы к эвакуации09:16
- Российские оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке09:00
- На блокпостах Донбасса скопилось более 700 автомобилей: огромные очереди в "Марьинке" и "Майорске"08:54
- Басурин сообщил о значительных потерях ВСУ за последние двое суток08:48
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Соседние города и военные организовали помощь Авдеевке - Жебривский08:25
- Российские генералы гарантировали прекращение обстрелов в районе Авдеевки в течение нескольких часов08:22
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах08:15
- В результате обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель08:12
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)