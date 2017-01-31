На блокпостах Донбасса скопилось более 700 автомобилей: огромные очереди в "Марьинке" и "Майорске"

31.01.2017 08:54

Сегодня утром на КПВВ в зоне проведения АТО на Донбассе на въезд и выезд ожидали почти 700 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда находилось такое количество автомобилей: "Майорское" - 100/100; "Марьинка" - 100/200; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутово" - 150/20", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Также в пограничной службе отмечают, что за минувшие сутки через официальные пункты пропуска линию разграничения пересекли 14,5 тысяч человек и 3 тысячи транспортных средств.

"Марьинка" - 4020 человек и 735 транспортных средств;

"Майорское" - 3675 человек и 740 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 2940 человек и 735 транспортных средств;

"Гнутово" - 1995 человек и 515 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 1905 человек.

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что по состоянию на 30 января, за прошедшие сутки через КПВВ выезда линию разграничения пересекли 17,3 тыс. человек и 3,3 тыс. транспортных средств.