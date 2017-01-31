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На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
На фоне серьезного обострения в направлении Авдеевки почти не замеченными прошли события под Мариуполем, где ночь была очень тяжелой для наших военных.
А там происходят крайне интересные события в плане изменения линии фронта. Сейчас уже смело можно говорить о том, что организованная противником оборонительная линия прорвана в нескольких местах. И это предшествовали месяцы методической работы как морпехов, так и бойцов отельного разведбата, которые прощупывали вражеские позиции, постоянно мониторили ближайший тыл. Это было связано с человеческими потерями - тут стоит вспомнить, например, подорвавшуюся на растяжке разведгруппу, когда погибло сразу трое наших бойцов. Однако в нужный момент благодаря этому удалось переломить ситуацию, сообщает "Деловая столица".
Противник, оказавшись перед лицом того, что вся "серая зона" одномоменто перешла под наш контроль, оказался к этому не готов и ответил усилением обстрелов буквально всех опорных пунктов как севернее дороги Мариуполь-Тельманово, так и на промежутке от нее в сторону Широкино.
Восстановить статус-кво оказалось не так просто - для этого сил просто нет. Поэтому командование оккупантов было вынуждено бросать скудные мобильные резервы (пара групп по 2-3 БМП) из района Безыменного и Саханки, которые действуют как "пожарная команда".
Главным "козырем" здесь продолжает оставаться артиллерия, благо каменистая почва приазовских степей не позволяет построить серьезные оборонительные укрепления. Кроме того, сам регион и до войны был малозаселен, а сейчас так вообще - практически все немногочисленные поселки стоят пустые, что позволяет "работать" артиллеристам что называется "без стеснения". Поэтому тут гораздо раньше, чем под Авдеевкой или на Светлодарском направлении противник стал широко применять "Грады". В добавок к 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и гаубицам-пушкам типа Д-30.
На этом фоне очень интересными представляются сообщения некоторых волонтеров в социальных сетях о том, что украинская армия уже вошла в Пикузы (ранее - Коминтерново). Является ли это сознательным вбросом, направленным на деморализацию противника или отражает реальный ход событий там, пока непонятно, однако такие сообщения есть.
В целом можно говорить, что устойчивость обороны противника в районе Азов (ранее - Дзержинское) - Саханка обеспечивается контролем над господствующей высотой "Дерзкая" и поэтому, если допустить, что ситуация с Пикузами развивается крайне плохо для противника, то стоит ожидать в ближайшее время нашего флангового удара в тыл этой высоты, чтобы "размягчить" линию обороны здесь.
Опять таки вынуждены констатировать, что пока непонятна ситуация в районе н.п. Верхнешироковское (бывший Октябрь), где по всей видимости тоже произошло изменение линии фронта в нашу сторону. Тут в принципе тоже логика событий понятна - наше командование пытается получить хотя бы огневой контроль над трассой Мариуполь-Тельманово.
Пока от серьезного контрнаступления противника сдерживает только отсутствие резервов. Однако, если российским командованием будет принято решение о начале весенней кампании, то близость границы позволяет быстро нарастить силы здесь за счет российского контингента, который располагается в районе границы (район сел Краснополье-Солнцево), которые на сегодня не задействованы.
Фото: podrobnosti.ua/
Теги: Донбасс, освобождение, морпехи, Коминтерново
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