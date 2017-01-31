На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке

31.01.2017 14:06

ОБСЕ намерено провести специальное заседание постоянного совета. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ в Украине в twitter, передает 112.ua.

"Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по Авдеевке состоится сегодня, 31 января", - говорится в сообщении украинской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.