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На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке

31.01.2017 14:06
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На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке

ОБСЕ намерено провести специальное заседание постоянного совета. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ в Украине в twitter, передает 112.ua.

"Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по Авдеевке состоится сегодня, 31 января", - говорится в сообщении украинской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, чрезвычайное положение, заседание, ОБСЕ
 
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